وفاة الشخصية الوطنية عثمان حج علي في كوباني

ولد عثمان حج علي عام 1940 في مدينة كوباني، وهو أبٌ لـ 6 شباب و8 بنات، من بينهم ولده الشهيد هوكر كوباني الذي استشهد في حملة تحرير مدينة منبج عام 2016.

عمل حج علي منذ شبابه، في العديد من التنظيمات والحركات الكردية الناشئة حتى العام 1980، اعتقل بدعوى العمل السياسي عام 1960 إبان الوحدة بين سوريا ومصر، من قبل الجمهورية المتحدة التي ترأسها جمال عبد الناصر.

كما اعتقل في تسعينيات القرن الماضي بشكل تعسفي عدة مرات على يد قوات الأمن واستخبارات حكومة دمشق.

مع عبور القائد عبد الله أوجلان إلى روج آفا وبالتحديد ريف مدينة كوباني عام 1979، تعرّف عثمان حج علي على حركة التحرر الكردستانية والقائد.

حضر حج علي الكثير من الاجتماعات والاحتفالات في العاصمة دمشق ولبنان برفقة كوادر حركة التحرر الكردستاني، وعمل على التنظيم الشعبي خلال 3 عقود، وكانت له مواقف وطنية مشرّفة تجاه قضية الشعب الكردي ونضال حركة التحرر الكردستانية.

مع انطلاقة الثورة في روج آفا لم يتوقف حج علي على الرغم من كبر سنه عن العمل التنظيمي بين الشعب، حيث عمل في لجان الصلح لسنواتٍ طويلة، وساهم في حل خلافات كبيرة ومتفاقمة، بالإضافة إلى عمله في مجلس عوائل الشهداء منذ العام 2016.

في صباح اليوم الأحد عند الساعة 04:00 أصيب عثمان حج علي بجلطة دماغية؛ توفي على إثرها في مدينة كوباني عن عمر ناهز 83 عاماً.

وسيشيّع جثمانه إلى مقبرة قرية ترميك جنوبي مدينة كوباني ظهر اليوم.

(ز س/د)

ANHA