وفاة الشخصية الوطنية عصمت جاجان

توفيت صباح اليوم، الشخصية الوطنية والجد عصمت جاجان، المعروف بين أهالي قامشلو بلقبه (Bavê Mistefa)، نتيجة صراعه مع مرض سرطان منذ قرابة عام.

وينحدر الجد ( Bavê Mistefa ) من مدينة قامشلو، وهو من مواليد 1941.

وهو شخصية وطنية واجتماعية معروفة في المنطقة. كما يعتبر من أوائل الاشخاص الذين تعرفوا على حركة حرية كردستان عام 1985، وناضل إلى جانبها حتى آخر أيامه، وهو والد شهيدين، الشهيد فرهاد، الاسم الحقيقي مصطفى، والشهيد كوردو الاسم الحقيقي عبد الكريم، اللذين استشهدا في جبال كردستان في أعوام التسعينات.

والتقى الجد عصمت جاجان القائد عبد الله اوجلان، كما يُعرف بين أهالي المنطقة بمواقفه الوطنية، بالإضافة إلى دوره البارز في حل القضايا الاجتماعية.

ووُري جثمانه الثرى، ظهر اليوم في الحي الهلالية بقامشلو.

(ب ر/م)

ANHA