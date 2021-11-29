وفاة الشخصية الوطنية الأم شها عثمان عن عمر يناهز 48 عاماً

توفيت مساء اليوم الشخصية الوطنية الأم شها عثمان البالغة من العمر 48 عاماً في مدينة تربه سبيه إثر نوبة قلبية مفاجئة.

والأم شها هي والدة الشهيد ريوان تربه سبيه المقاتل في وحدات حماية الشعب وعضو مركز الثقافة والفن في تربه سبيه، وتُعرف الأم شها بأنها من الشخصيات الوطنية التي تعرفت على حركة حرية كردستان وانخرطت في العمل الوطني منذ عقود، وشاركت مع أولادها في العمل الثوري وفي مؤسسات الإدارة الذاتية منذ بدايات تأسيسها، وكانت من أوائل المشاركين في كافة الفعاليات الوطنية.

هذا وكانت الأم شها عثمان إدارية في مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه.

يذكر أنه ستقام مراسم دفن الأم شها في قرية دكري بريف ناحية تربه سبيه.

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ANHA