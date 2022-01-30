وفاة الشخصية الوطنية أحمد عبد العزيز تحلو والد شهيدين في قوات الكريلا

فقدت قرية جيلكا التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو أحد الشخصيات الوطنية المعروفة، وهو "أحمد عبد العزيز تحلو" نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

وأمضى تحلو حياته في خدمة قضية شعبه ووطنه، وانخرط في العمل النضالي ضمن حركة التحرر الكردستاني وحركة المجتمع الديمقراطي إلى أن وافته المنية، عن عمر يناهز الـ 72 عاماً.

تعرف تحلو على حركة الحرية في أعوام الثمانينات، وكان عضواً في لجنة الصلح ومجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي منذ بداية ثورة روج آفا، وهو والد الشهيدين في قوات الدفاع الشعبي، ماجد تحلو الاسم الحركي شريف، بنكين تحلو الاسم الحركي كرناس.

ويعتبر الشهيد كرناس أول شهيد في قرية جيلكا، وإكراماً له سمي كومين القرية باسمه.

(ك-ع/آ)

ANHA