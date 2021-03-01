وفاة الشخصية الدينية والاجتماعية الشيخ عبد الله كلال حقي

الشيخ عبدلله كلال من مواليد 1949 قرية حداد التابعة لناحية تل كوجر، ويعتبر أحد الشخصيات الدينية في إقليم الجزيرة، فبعد إنهائه المرحلة الابتدائية في مدرسة قريته، أرسله والده إلى دمشق كبقية أولاد الشيخ إبراهيم حقي لمتابعة دراسته الإعدادية في معهد التوجيه الإسلامي، ثم تابع دراسته في المعهد العربي الإسلامي في الصالحية.

وبعد حصوله على الثانوية العامة للفرع الأدبي انتسب إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق ولكنه لم يستطع متابعة دراسته الجامعية، بسبب الظروف الصعبة التي مرَّ بها، فقد كان يعيل أسرته بعد وفاة والده الشيخ محمد زكي في سن مبكرة.

كما عمل معلمًا وكيلًا، وبعد تحسن الظروف بعض الشيء سجل مرة أخرى في الجامعة ولكن هذه المرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، وهكذا حتى تخرج منها، وتقدم لمسابقة انتقاء المدرسين التي أجرتها وزارة التربية فاجتازها بنجاح، وأصبح مدرسًا في ثانويات مدينة قامشلو ومعاهدها حتى عام 2008.

هذا، وستقام مراسم دفن الشيخ كلال في قرية حلوة الشيخ بناحية تربه سبيه بعد ظهر اليوم، بمشاركة حاشدة من مكونات المنطقة.

(م ح)

ANHA