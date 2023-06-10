وفاة الشخصية الاجتماعية الإيزيدية مجيد بكمز

نعوة البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، جاءت عبر منشور على موقعه في التواصل الافتراضي، قبل قليل، وجاء فيها: "البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، ينعى مجيد بكمز، أبو علي عضو هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، حيث وافاه الأجل صبيحة هذا اليوم العاشر من حزيران إثر نوبة قلبية.

المرحوم أبو علي من أهالي قرية طولكو، وأحد الوجوه الاجتماعية بين أبناء منطقة الجزيرة، حيث كان سبّاقاً في حل الخلافات وحضور الواجبات دون كلل أو ملل، الأمر الذي حقق له مكانة وحضوراً كبيرين لدى كل أبناء المنطقة.

رحيل أبو علي خسارة كبيرة لأبناء الديانة الإيزيدية ولكل مكونات منطقة الجزيرة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

ولم يكشف البيت الايزيدي أي تفاصيل إضافية حول مكان دفنه، وتاريخه.

(أم)

ANHA