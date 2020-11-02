وفاة الصحفي البريطاني المخضرم في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك

جاءت الوفاة بعد أن أُصيب فيسك بما يُشتبه أنه سكتة دماغية في منزله في دبلن، عاصمة إيرلندا.

وذكرت صحيفة آيرش تايمز أنه نُقل إلى مستشفى سانت فنسينت في دبلن، بعد مرضه في منزله يوم الجمعة، وأنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وفاز فيسك بالعديد من الجوائز عن تغطيته لشؤون الشرق الأوسط، لأكثر من 40 سنة، وعمل على تغطية الأحداث في سوريا ولبنان وحرب العراق وإيران، أحداث افغانستان والحرب الأهلية في الجزائر.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت عنه إنه "المراسل الأكثر شهرة خارج دول الغرب وبريطانيا."

فيسك من مواليد 1946 وعمل عام 1972 في صحيفة التايمز، لينتقل للعمل في صحيفة ذي إندبندنت منذ عام 1989حتى وفاته.

هذا وأجرى روبيرت فيسك في الأعوام ما بين 1994-1997 3 لقاءات مع زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، إسامة بن لادن، وقد ركّز في عمله خلال الأعوام الأخيرة من حياته على تغطية الأحداث السورية.

(سـ)