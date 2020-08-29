وفاة الشّخصيّة الوطنيّة حاجي سيف الدّين عن 85 عاماً

والشّخصيّة الوطنيّة حاجي سيف الدين، هو والد وجدّ 3 من شهداء الحرية ممن استشهدوا في جبال كردستان. وعرف في المنطقة بمواقفه الوطنيّة والقومية وتعلّقه بفكر وفلسفة حركة حرية كردستان، ومبادئ ثورة روج آفا وأخوّة الشعوب والعيش المشترك المنبثق من فلسفة الأمة الديمقراطية.

ولد المرحوم حاجي سيف الدين في قرية تل خنزير عام 1935، وتعرّف على حركة التحرّر الكردستاني بداية عام 1984، حتّى وافته المنية.

انضمّ ابنه الشهيد جكر إلى صفوف حركة التحرّر الكردستانيّ في عام 1984 بعد أن اشترى له والده سلاحاً، واستشهد في 4 كانون الأول من عام 1990.

وبعد شهادة جكر رافقت الشخصية الوطنية حاجي سيف الدين ابنته وحفيدته كل من هدر وهيفي فتوجّها إلى أكاديمية الشهيد معصوم قورقماز، حيث انضمّت الاثنتان إلى صفوف الثورة في بداية عام 1990.

واستشهدت هدر عام 1995، أمّا الشهيدة هيفي فاستشهدت في عام 1996.

يُذكر أنّ حاجي سيف الدين التقى بالقائد عبد الله أوجلان عدّة مرّات، في أكاديمية معصوم قورقماز وتأثّره بفكره وفلسفته.

هذا وعمل حتّى آخر لحظة من عمره ضمن مؤسسة عوائل الشهداء ولجنة الصلح وقام بعمله على أكمل وجه حتى وافته المنية.

وفي مساء البارحة المصادف يوم الجمعة وبتاريخ 28 من شهر آب توفّي حاجي سيف الدين عن عمر ناهز 85 عاماً في مشفى ديرك الوطني.

(ع ع/ك)