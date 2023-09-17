وفاة المناضلة الشخصية الوطنية ناز سعدون

توفيت، اليوم، الشخصية الوطنية ناز سعدون، عن عمر يناهز ٨٥ عاماً، التي تعرّفت على حركة حرية كردستان ١٩٨٨م، وحثت أبناءها وبناتها على الانخراط في صفوف نضال الشعب الكردي.

وبثّت ناز سعدون الروح الوطنية بين عموم أبناء العائلة، وبموجب ذلك انخرط ابنها المناضل خشمان إسماعيل، لصفوف قوات الدفاع الشعبي HPG، عام ١٩٩٠، واستشهد عام ١٩٩١ في منطقة بوطان.

كما انضمت ابنتها ريحان إسماعيل، لصفوف قوات الدفاع الشعبي HPG عام ١٩٩٤، واستشهدت عام ١٩٩٩ في منطقة زاغروس.

ووُري جثمانها، اليوم بحضور كوكبة من أبناء مدينة ديرك ومؤسساتها في مقبرة الشعب بديرك.

(ح/أ ب)