وفاة المخرج السوري حاتم علي عن عمر 58 عامًا

ونعى الوسط الفني العربي المخرج السوري حاتم علي، حيث كتبت الممثلة السورية الفلسطينية شكران مرتجى على صفحتها على موقع "انستغرام": "ربيع قرطبة أضحى خريفًا والزير سالم ينوح وفصولك الأربعة في المتاهة وقصر عابدين أغلق أبوابه، أبطالك كلهم يتامى الآن حاتم علي تبًّا لهذه الفجيعة، التهمتنا ونحن جميعًا في دائرة النار، رحمة الله عليك".

أما الممثل السوري قصي خولي فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل المبدع حاتم علي"، كما كتب الممثل معتصم النهار، على صفحته على "انستغرام": "أستاذي قدوتي أملي بما تبقى الرحمة لروحك خسارة كبيرة، بكرت يا أستاذ، المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله".

بينما علقت الممثلة أمل عرفة على وفاة علي، قائلة: "مهلًا... لنستوعب الرحيل!!! رحل العراب. باكرًا رحل.. حاتم علي الحزن كبير. عزائي كبير لزوجته السيدة دلع وأبنائه وإخوته، أكتب ولا أصدق ما أكتب".

فيما كتب الممثل باسم ياخور: "مع آخر أيام هذا العام رحل بشكل مفاجئ اليوم الاستاذ والصديق المخرج حاتم علي. ترجل الفارس مبكرًا عن صهوة جواده، تاركًا في قلوب الكثيرين غضة مؤلمة لن تنسى، وإبداعات لن تنسى، رحل مبدع التغريبة الفلسطينية والملك فاروق والزير سالم وصلاح الدين وصقر قريش والعراب، رحل حاتم علي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأسرته الصبر".

ومن جانبه كتب الفنان السعودي ناصر القصبي على صفحته في تويتر: "فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه.. جمعتنا أيام جميله، كان يردد دائمًا بشكل عفوي وصوت مسموع يا ربي سامحني. سامحه يا رب واغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي".

كما كتبت الممثلة اللبنانية، ورد الخال، على صفحتها: "بعد المخرج الكبير شوقي الماجري، يرحل المخرج الكبير حاتم علي إلى (أبواب الغيم).. هو مسلسل واحد كان الي فرصة اشتغلت تحت إدارتك.. الله يرحمك.. خسارة كبيرة".

وكان حاتم علي قد بدأ حياته المهنية بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل عام 1986.

وتوجه إلى الإخراج في التسعينات بعد أن قدم أول أعماله الفنية عام 1988 كممثل في مسلسل دائرة النار، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسّد فيها شخصيات مختلفة تتنوع ما بين الأدوار التاريخية والبدوية وصولًا إلى أنماط مختلفة ومتناقضة من الحياة.

وكان عضو في نقابة الفنانين السوريين، وله من الأعمال المشهورة: "الزير سالم، صقر قريش، ربيع قرطبة، أحلام كبيرة، التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف، عمر، الملك فاروق، أوركيديا، صلاح الدين، حجر جهنم، أهل الغرام، على طول الأيام، الغفران، كإنه مبارح، أهو ده اللي صار" والكثير من الأعمال الدرامية الأخرى.

وكان يستعد لتصوير الفيلم السينمائي "محمد علي باشا" من بطولة الممثل المصري يحيى الفخراني.

(س ر)