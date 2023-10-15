وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

رحلت الإعلامية اللبنانية جيزال خوري (1961 ــ 2023) فجر الأحد، عن عمر يناهز 62 عاماً، إثر مضاعفات إصابتها بمرض السرطان. وكانت صحة جيزال قد تدهورت قبل أسابيع لترحل فجر اليوم.

انطلقت مسيرة جيزال خوري المهنية سنة 1986 في "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامَي 1992 و2001، قبل انضمامها إلى مجموعة "أم بي سي" سنة 2002 ومساهمتها في إطلاق قناة "العربية"، حيث قدّمت برنامج "بالعربي" بين عامَي2003 و2013.

وانتقلت جيزال بعدها إلى قناة "بي بي سي عربية" لتقدّم برنامج "المشهد"، ومن "بي بي سي" انتقلت إلى "سكاي نيوز عربية" في شهر آب 2020، مقدمة لبرنامج "مع جيزيل".

تزوجت جيزال خوري الصحافي سمير قصير الذي اغتيل عام 2005 في بيروت. وبعد اغتياله أسست مؤسسة سمير قصير التي انبثق منها مركز "عيون سمير قصير/ سكايز"، وهو مرصد خاص بحرية الصحافة.

وعام 2005 اختارت صحيفة "نيويورك تايمز"، الإعلامية جيزال خوري واحدةً من بين أفضل الإعلاميات في العالم، العاملات في مجال الأخبار والبرامج السياسية المرئية.

(د ع)