وفاة الفنان الكردي محمد علي شاكر عن عمر ناهز 74 عاماً

وتوفي اليوم في مدينة قامشلو الفنان الكردي المعروف وعضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، محمد علي شاكر، عن عمر يناهز 74 عاماً، ووري جثمانه الثرى في مدينة عامودا.

شاكر من مواليد الدرباسية عام 1946 لكنه قضى معظم حياته في سري كانيه، نزح بعدها إلى عامودا بعد احتلال سري كانيه من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته. وهو خريج قسم الأدب الإنجليزي - جامعة حلب، بالإضافة إلى إبداعه الموسيقي كان خطاطاً ورساماً.

وشاكر مؤلف أغانٍ وملحن وموسيقي كردي، ألف ولحن المئات من الأغاني التي أدى غالبيتها شقيقه الفنان محمود عزيز شاكر، وكذلك الفنان الكردي الراحل محمد شيخو، والعديد من الفنانين الآخرين، ولم يتوقف نشاطه حتى وافته المنية. كما ألف شاكر كتاباً موسيقياً بعنوان "ستون قصيدة ولحن".

(ك)

ANH