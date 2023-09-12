أكدت وسائل إعلامية كردية، قبل قليل، وفاة الفنان الكردي بيتوجان، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، في إحدى مشافي دولة السويد.

الفنان بيتوجان من مواليد عام ١٩٥٥، فارقين آمد بباكور (شمال كردستان)، وهو من أهم أعمدة الفن الكردي والفنانين الكرد.

كان مؤلفاً وملحناً ومغنياً، ومن العمالقة الذين ركزوا على الأغاني القومية والوطنية، إلى جانب أغانيه الرومانسية.

اعتُقل بعد انقلاب 12 أيلول عام 1980م، في تركيا؛ لروحه القومية الكردية والوطنية العالية، وحُكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً.

تعرض للتعذيب في سجون السلطات التركية، كما أصابه مرض السرطان هناك.

جهود الأطباء والمشافي في السويد لم تتمكن من إنقاذ الفنان بيتوجان، ليرحل عن الساحة الفنية، بعد أن وافته المنية صباح اليوم.

(أم)

ANHA