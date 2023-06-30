وفاة أكثر من 100 شخص في المكسيك بسبب موجة الحر

أعلنت الحكومة المكسيكية وفاة 104 أشخاص في البلاد بين 12 و25 حزيران الجاري، بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت الشمال الصحراوي والعاصمة.

وذكرت وزارة الصحة في تقرير، أن العدد الأكبر من الضحايا (64 وفاة) سجلت في ولاية نويفو ليون الصناعية شمال شرق البلاد، على حدود تكساس.

وسُجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا، شمال غرب البلاد، وفق المصدر نفسه.

ويتراوح متوسط الحرارة خلال هذه الفترة من العام بين 30 و45 درجة، حيث تعتبر ضربات الشمس والجفاف سبب معظم الوفيات.

واعتباراً من الأول من تموز، يُتوقع أن تؤثر موجة حر جديدة على البلاد البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة.

(م ش)