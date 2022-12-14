وفاة أكبر معمر في مقاطعة كري سبي المحتلة عن عمر يناهز 131 عاماً

وقال مصدر لمراسلنا، أن المعمر مصطفى محمد حميد المعروف بالشيخ "مسطو أبو مزيون" توفي اليوم عن عمر يناهز الـ 131 عاماً، في ناحية سلوك المحتلة التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

وينحدر المعمر، وهو من مواليد 1891م، من عشيرة النعيم العربية، وانتقل من قرية الشعبة في ناحية سلوك للعيش بالقرب من قرية الرقبة (10 كيلو متر شرقي ناحية سلوك المحتلة).

وقال الشيخ مسطو في لقاء أجرته معه وكالتنا عام 2018 قبل احتلال مقاطعة كري سبي من قبل دولة الاحتلال التركي في تشرين الأول عام 2019، أنه سكن في مدينة رها(أورفا) في باكور (شمال كردستان)، ومن ثم طردهم العثمانيون بعهد جمال باشا السفاح وانتقل إلى قرية "الشعبة" شرقي ناحية سلوك حينها.

(د)

ANHA