وفاة عضو منسّقية المجتمع الإيزيديّ

وأصدرت منسّقية المجتمع الإيزيدي بياناً حول الموضوع أوضحت فيه أنّ مام بشير فقد حياته صباح اليوم في شنكال إثر أزمة قلبية.

وجاء في البيان:

" عندما أصدر مرتزقة داعش في 3 آب 2014 فرماناً على شنكال توجّه مام بشير إلى شنكال وخاض نضالاً كبيراً لتنظيم وحماية شنكال وإدارة نفسها بنفسها.

حسن دوتار كان واحداً من أولئك الثوريين الذين كانوا يوصلون الليل بالنهار من أجل الإدارة الذاتية لشنكال والتعريف بنظام شنكال.

النضال المستمرّ لمدّة 37 عاماً

ولد حسن دوتار عام 1956 في قرية جنتية التابعة لإيله ضمن عائلة وطنية.

حسن دوتار الذي كان أباً لـ 6 أبناء، ومثل العديد من العائلات الإيزيدية في باكور كردستان توجّه عام 1970 إلى أوروبا هرباً من ضغط وفاشية الدولة التركية المحتلة واستقرّ في ألمانيا.

حسن دوتار الذي كان في حسرة لرؤية وطنه، بدأ عام 1983 مع مام زكي شنكالي وبعض رفاقه بالتنظيم ضمن المجتمع الإيزيدي ليتمكّنوا من حماية ثقافتهم.

ناضل حسن دوتار من وقتها وكان له كدّ كبير في نضاله لمدة 37 عاماً خارج الوطن في بناء مؤسسات الإيزيديين وتنظيمهم.

على الرغم من ضغوطات الدولة الألمانية وتعرّض مام بشير للاعتقال عدة مرات لم يتخلَّ مام بشير عن قضيته وخاض نضاله بتصميم وقرار كبيرين.

ولسد الطريق أمام المجازر ومن أجل تنفيذ الاتفاق ضمن المجتمع الإيزيدي قام مام بشير في المجال الدبلوماسي أيضاً بدور ومهمة خاصة إلى جانب عمله التنظيمي.

كان له دور ريادي في خدمة شنكال

قام مام بشير بدور ريادي لخدمة مجتمعه في شنكال. في عام 2003 اتخذ مكانه ضمن تأسيس حركة ديمقراطية الإيزيديين (TEVDA) .

مثل مام زكي شنكالي كان مام بشير أيضاً يرى مجتمعه كأنه عائلته وكان يعمل على هذا الأساس.

استشهاد مام بشير في هذه المرحلة جلب معه خسارة كبيرة. نتقدّم بالعزاء لشعبنا كافة وخاصة المجتمع الإيزيدي وعائلته.

استشهاده جلب معه خسارة وحزناً كبيرين. بوقفة وقرار أكبر من ذلك الألم الوعد الذي قطعه مام بشير لمام زكي نجدد ذلك الوعد لمام بشير".

(م م)

ANHA