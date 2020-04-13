وفاة 3 سجناء بفيروس كورنا في تركيا ومخاوف على حياة آلاف آخرين

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة، إنّ 17 محكوماً في خمسة سجون أُصِيبوا بالفيروس. وأضاف: "توفّي ثلاثة منهم أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".

وتشهد تركيا في الأسابيع الماضية تدهوراً مستمرّاً لتفشّي كورونا المستجد، وتُعتبر الدولة الـ9 في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكّدة.

وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنوّاب الأتراك لمناقشة مشروع قانون ينصّ على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظّة.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح، كونه لا يشمل السجناء السياسيين الذين وجّهت إليهم اتّهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية المثيرة للجدل.

وكانت مفوضيّة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتّحدة، قد أعربت عن قلقها الشديد، إزاء اكتظاظ السجون، حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحّية، الأمر الذي قد يكون سبباً، في انتشار أوسع لفيروس كورونا.

وكانت سهيلة تاش التي تقضي حكمها في سجن النّساء المغلق في سنجان، قالت في لقاء مع وكالتنا: "في المهجع الذي نمكث فيه، يُوجد سجناء متقدّمون في العمر ومرضى بأمراض مزمنة، إدارة السجن لم تتّخذ أيّ تدابير من أجل هؤلاء السجناء. في المهجع ظهرت أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، ولكن الأطبّاء لم يتدخّلوا بأي شكل من الأشكال لأجل تشخيص المرض، وأعادوهم مرّة أخرى إلى المهاجع".

(ي ح)