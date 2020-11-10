أعلنت حركة "فتح"، اليوم، عن وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأحد أبرز قادة حركة فتح بعد نحو شهر من إصابته بفيروس كورونا.

وعريقات صاحب لقب "كبير المفاوضين الفلسطينيين"، وقد ترأس على مدار 29 سنة وفود المفاوضات الفلسطينية.

ونعت الحركة وشخصيات من الفصائل الفلسطينية عريقات في بياناتٍ منفصلة اطّلعت عليها وكالتنا.

وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت منظمة التحرير إصابة عريقات بفيروس كورونان وفي 18 أكتوبر الماضي تدهورت حالته الصحية وأدخل العناية المكثفة.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة على يد فريق طبي في مستشفى "إنوفا فيرفاكس" الأمريكي.

ويعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع "إسرائيل" لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

(ع م)