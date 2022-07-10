وافت علي قاضي المنية في الساعة 05:00 من فجر اليوم.

علي قاضي، هو الابن الوحيد للقائد الكردي ورئيس جمهورية مهاباد الكردية قاضي محمد، وهو من مواليد مدينة مهاباد في روجهلات (شرق كردستان)، عام 1933، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً عندما أعلن والده جمهورية مهاباد.

لدى علي قاضي 4 أبناء، وشغل في وقت ما من حياته منصب رئيس حزب حرية كردستان، لكنه تخلى عن رئاسة الحزب نتيجة وضعه الصحي.

يشار إلى أنه كان قد أوصى بإعادة جثمانه إلى شرق كردستان، ودفنه في مسقط رأسه في مدينة مهاباد.

الجدير بالذكر، أن قاضي محمد أعلن بتاريخ 22 كانون الثاني عام 1946، عن تأسيس جمهورية مهاباد الكردية، خلال احتفال كبير وأمام حشد من الأهالي والعديد من رؤساء العشائر ورجال الدين في ساحة (جار جرا) في مهاباد، ورفع العلم الكردي لأول مرة، وانتخب ممثلو جميع الطوائف والعشائر قاضي محمد ليصبح رئيساً للجمهورية التي استمرت 11 شهراً.

وفي 30 آذار 1947 نُفّذ حكم الإعدام برئيس جمهورية مهاباد قاضي محمد، ومعه أخويه سيف القاضي وصدر القاضي، نتيجة تحالف البرزانيين بقيادة ملا مصطفى البرزاني مع القوات الإيرانية.

(س ر)