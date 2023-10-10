وفاة 117 طفلاً في نيجيريا جراء تفشي مرض الدفتيريا

أعلنت الوكالة النيجيرية لتطوير الرعاية الصحية الأولية ، أن 117 طفلاً فارقوا الحياة جراء تفشي مرض الدفتيريا في شمال شرق نيجيريا بولاية يوبي منذ عام 2022، مؤكدةً أن 1600 طفل تعافوا من المرض خلال الفترة المذكورة.

وبينت أن إجمالي الحالات المسجلة للمرض في ولاية يوبي منذ 22 تشرين الثاني العام الماضي، بلغت ألف و796 حالة، مشيرةً إلى أن المرض شهد انتشاراً أكبر بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 ـ 14 عاماً.

وأجرى فريق الطوارئ لمكافحة الدفتيريا حملة تطعيم ضد المرض في بوتيسكوم و17 منطقة أخرى في ولاية يوبي، موضحاً أن "بحلول 12 تشرين الأول الجاري، سيتم تزويد المزيد من الأطفال الأكثر عرضة بلقاحات قوية وآمنة وفعالة لاحتواء المرض".

وتطرق فريق الطوارئ لمكافحة الدفتيريا إلى أن انخفاض معدل التطعيم هو المسؤول عن تفشي المرض مؤخراً في جميع أنحاء البلاد.

وأكد فريق الطوارئ لمكافحة الدفتيريا أن تحسين النظافة البيئية والشخصية سيساهم في القضاء على المرض على الرغم من أن ولاية يوبي تأتي في المركز الثاني بعد ولاية كانو فيما يتعلق بحالات الدفتيريا في جميع أنحاء البلاد.

(س ع)