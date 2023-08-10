وضْعُ مسؤولي الأمم المتحدة في صورة واقع القائد عبد الله أوجلان

التقى وفد من المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان مسؤولين في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في إطار مواصلة تدويل قضية القائد عبد الله أوجلان، وفي استمرار جهودها المكثفة للوصول إلى حريته الجسدية.

ومثّل وفد المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالتنا، في اللقاء كلّ من الرئيسة المشتركة للمبادرة خانم أيو والناطق باسم المبادرة إدريس سعيد، فيما مثّل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ممثلون عن اللجنة في تركيا.

وأطلع وفد المبادرة المسؤولين في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والجرائم التي ترتكبها تركيا بحقه، والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الأمم المتحدة.

وسلّم الوفد وثائق تحمل مليونين و646 ألفاً و211 توقيعاً، جمعت في شمال وشرق سوريا ودمشق وحلب، تطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، للمسؤولين في اللجنة.

وأطلع الوفد المسؤولين على الجرائم المستمرة من قبل تركيا بحق السوريين في شمال وشرق سوريا عبر استخدام المياه كسلاح، واستمرار الهجمات البرية والجوية على المنطقة وشعبها.

(أ م)

ANHA