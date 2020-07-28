وباء كورونا يستعيد قوته من جديد ويحصد آلاف الارواح

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي الوباء، إلى أكثر من 148 ألفًا، فيما بلغت حصيلة الإصابات 4 ملايين وأكثر من 290 ألفًا حتى الآن.

وفي البرازيل تسبب الفيروس بوفاة قرابة 88 ألف شخص، وتم تسجيل مليونين و244 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررًا، حيث حصد الوباء أرواح قرابة 46 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات 300 ألفًا.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررًا حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 44 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين 395 ألف مصاب.

وفي إيطاليا تجاوزت حصيلة الوفيات 35 ألفًا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 246 ألفًا، تليها الهند التي سجلت 33.4 ألف وفاة، فيما اقترب عدد الإصابات من 1.5 مليون إصابة.

وتحتل فرنسا المرتبة السادسة بأكثر من 30 ألف وفاة منذ بدء تفشي الوباء، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 220 ألفًا، تليها إسبانيا التي سجلت أكثر من 28 ألف وفاة، و272 ألف إصابة بالفيروس.

(آ س)