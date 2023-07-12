وعود لأوكرانيا من مجموعة السبع

حسب AFP، فقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم في فيلنيوس أنّه بانتظار أن يفتح حلف شمال الأطلسي (الناتو) باب العضوية أمام كييف، وأن مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا على بناء جيش قويّ يمتلك قدرات دفاعية برية وجوية وبحرية.

الإعلان جاء، خلال مراسم شارك فيها قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكسي، قال فيها بايدن: "سنساعدهم في بناء قدرات دفاعية قوية في البر والجو والبحر، مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي".

وأعلنت دول مجموعة السبع في وقت سابق من اليوم، عن "إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا ولردع موسكو عن أي عدوان في المستقبل"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي إعلان مشترك يمكن للدول الأخرى الانضمام إليه، قالت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، إن هذا الإطار يشمل "توفير عناصر من بينها المعدات العسكرية المتطورة والحديثة والتدريب وتبادل معلومات المخابرات والدفاع الإلكتروني".

وطالبت في الوقت نفسه، أن تتعهد أوكرانيا "بتحسين تدابير الحكم، بما في ذلك إجراء إصلاحات قضائية واقتصادية وتعزيز الشفافية".

(أم)