وعود بحلّ مشكلة الكهرباء في مدينة الحسكة

يعاني أهالي حي الطلائع في مدينة الحسكة من انقطاع التيار الكهربائي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، جراء سرقة محوّلة الكهرباء والكابلات والقواطع، ووعود من مركز الكهرباء في المدينة بالحل.
خبر 2023-05-01T06:45:00 الحسكة ـ هنار إبراهيم

يعاني أهالي حي الطلائع بمدينة الحسكة من انقطاع التيار الكهربائي، بعد سرقة محوّلة الكهرباء وقطع الكابلات الكهربائية، ما أدى إلى حرمان 300 منزل من التيار الكهربائي.

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المواطنة فاطمة المحمد من حي الطلائع في الحسكة، قالت لمراسلتنا: "لم نر الكهرباء في حي الطلائع منذ ثلاثة أشهر، بسبب التعديات المستمرة على المحوّلة وسرقتها عدة مرات، نعاني كثيراً منذ انقطاعها".

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فيما بيّن المواطن محمد حسين أن أهالي حي الطلائع لا يستطيعون دفع التكاليف لإيجاد بديل عن المحوّلة التي سُرقت منذ مدّة، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، الذي تمر به المنطقة.

وطالب حسين الجهات المعنية بتركيب محوّلة كهرباء جديدة لأهالي حي الطلائع، وتكثيف دوريات قوى الأمن الداخلي في الحي لمنع التعديات والسرقات.

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الرئيس المشترك لمركز كهرباء مدينة الحسكة صلاح حسن أوضح: "أن التأخير في تركيب محوّلة كهرباء أخرى في حي الطلائع نتيجة التعديات المستمرة والمتكررة على تلك المحولة".

وأشار صلاح حسن إلى دراستهم لموضع محولة كهرباء في حي الطلائع، وحمايتها من التعديات، وستكون في خدمة أهالي الحي قريباً.

(م ح)

ANHA


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