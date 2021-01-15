واشنطن...جماعات يمينية تحرض على العنف وخبراء يحذّرون

أدى تحريض إدارة الرئيس دونالد ترامب، المنتهية ولايته، لمؤيديه قبل هجومهم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير، إلى تحفيز الحركات المتطرفة على مستوى البلاد، وهجج أولئك العازمين على تعطيل نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، والطعن بعنف في شرعية الانتخابات لأشهر وربما سنوات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وخبراء مستقلين تحدثوا لصحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

وحذّر المسؤولون الأميركيون السلطات في جميع أنحاء البلاد من توخي الحذر من أعمال العنف المحتملة في الكابيتول، مرجحين حصول هجوم ثانٍ محتمل على مبنى الكابيتول أو على البيت الأبيض.

إلى هذا، قالت سلطات إنفاذ القانون إن المتطرفين ربما يستخدمون الأسلحة النارية أو المتفجرات وأيضًا ربما سيراقبون المكالمات عبر الإنترنت للتجمّع في المدن على مستوى البلاد ابتداءً من يوم الأحد، ومن المحتمل أن يكون الأمن في حفل الافتتاح في واشنطن يوم الأربعاء هو الأشد على الإطلاق.

ولم يتوضح بعد متى وأين قد تشن هذه الجماعات هجمات أخرى، ولكن حتى إذا انسحبوا في الأيام القادمة - ويقول الخبراء أن هناك سببًا للاعتقاد بأنهم قد يفعلون ذلك - فمن المرجح أن يظل هذا التهديد المستوحى من ترامب ساريًا.

وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لمجموعة SITE Intelligence Group ريتا كاتز، التي تراقب الجماعات المتطرفة واستخدامها للتواصل الاجتماعي: "لقد بدأت الجماعات التحول من فكرة (سنفوز بهذا) إلى (ستكون هذه المعركة طويلة)، فالإجماع السائد عبر هذه الحركات المشاركة في دعم حصار الكابيتول هو أنهم سيستمرون في المضي قدمًا".

وتحذّر السلطات الفيدرالية قادة الولايات من الاستعداد لاحتمال وقوع هجمات في عواصم الولايات في الأيام التي ستسبق تنصيب بايدن.

وأعلن حاكم ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام، حالة الطوارئ يوم الخميس، قائلًا إنه من المعقول الاعتقاد بأن المشاغبين سيعرضون سلامة المشرعين والموظفين التشريعيين وعامة الناس للخطر، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية العامة والتاريخية في الولاية.

من جهته، قال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين، في مؤتمر صحفي أعلن فيه أنه سيستدعي أكثر من 400 جندي من الحرس الوطني ويغلق مكاتب الولاية في كولومبوس حتى 21 كانون الثاني/ يناير.

بدوره، صرّح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر إيه راي، للصحفيين إن المسؤولين يراقبون "قدرًا كبيرًا من الأحاديث المقلقة عبر الإنترنت حول الأحداث المحيطة بالتنصيب".

وقال راي: "في الوقت الحالي، نتتبع الدعوات إلى الاحتجاجات المسلحة المحتملة والنشاط أثناء التنصيب"، مشيرًا إلى أنه كان تحديًا للتمييز بين ما هو طموح وما هو مقصود.

في حين نوه الخبراء إنه بينما يقضي ترامب أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، فإن بعض أتباعه المحرومين من توجيهاته عبر تويتر، غير متأكدين من أين سيركزون طاقتهم.

وأزالت منصات وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات استضافة الويب الحسابات وتطبيقات الدردشة التي استخدمها أنصار ترامب لتنسيق هجوم 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، لكن هذا أيضًا جعل من الصعب على مسؤولي إنفاذ القانون مراقبة أولئك الذين قد يخططون للعنف.

وصرّح أحد مساعدي الكونغرس، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن التحذيرات الواردة في نشرة المخابرات المشتركة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي خلصت إلى أن هناك "درجة كبيرة من الغموض حول توقيت وموقع الهجمات المحتملة"، حتى مع زيادة حجم الأحاديث المتطرفة عبر الإنترنت بشكل كبير.

أما رابطة مكافحة التشهير، قالت إنها تتابع تصعيدًا في الدعوات للاحتجاجات المسلحة على مستوى البلاد ابتداء من يوم الأحد.

وأشار الخبراء إلى أن المتطرفين اليمينيين دعوا أتباعهم إلى نهب وحرق المباني والانخراط في العنف الجسدي ضد من يرون أنهم ساعدوا بايدن في الاستيلاء على الرئاسة بشكل غير شرعي.

وتشير المعلومات الى إن بعض أعضاء الكونغرس سعوا للحصول على الأمن الشخصي بعد أن ضايقهم أنصار ترامب في منازلهم.

وأكدوا أنه على الرغم من أن الجماعات المتطرفة منظمة بشكل فضفاض، إلا أنهم متحدون بقوة في اعتقادهم أن الانتخابات قد سُرقت، وهي فكرة ستستمر لفترة طويلة بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض.

(م ش)