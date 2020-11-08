واشنطن: سنحاسب المسؤولين اللبنانيين الذين لا يهتمون بمصالح الشعب

ونفى الدبلوماسي الأميركي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تكون العقوبات مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان، وقال: "نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزبًا أو طائفة، بل نستهدف الفساد، يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر ليس صحيحًا، لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فورًا ويستأصلوا الفساد المستشري".

وعما إذا كان من الممكن توقع صدور عقوبات بحق أشخاص آخرين لا يرتبطون بـ "حزب الله"، قال المسؤول الأميركي: "يجب على الزعماء اللبنانيين أن يعملوا للمصلحة الوطنية لضمان حماية جميع أطياف المجتمع اللبناني من الفساد والإرهاب، وسنستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني".

(ز غ)