واشنطن: قيام الشطر التركي من قبرص بفتح فاروشا خطوة استفزازية

جاءت تصريحات بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره في جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، حسب بيان للخارجية الأمريكية.

وناقش بومبيو ونظيره القبرصي الإجراءات التي اتخذتها "الجمهورية التركية لشمال قبرص"، بإعادة فتح جزء من منطقة فاروشا.

وأعرب بومبيو عن قلقه العميق، مُشيرًا إلى أن "مثل هذه الخطوة كانت استفزازية وغير متوافقة مع قراري مجلس الأمن الدولي 550 و 789 ولا تفضي إلى العودة إلى محادثات التسوية".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى التراجع عن إعادة الافتتاح، ورحب بجلسة مجلس الأمن الدولي والبيان الرئاسي بشأن فاروشا في 9 أكتوبر تشرين الأول.

وأكد بومبيو دعم أمريكا لحدوث تسوية شاملة لإعادة توحيد جزيرة قبرص "كاتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين والطائفتين، مما سيفيد جميع القبارصة والمنطقة بأسرها".

وفاروشا هي حي جنوبي مهجور من مدينة فاماغوستا القبرصية. وقبل 1974، كانت تعد المنطقة السياحية الحديثة للمدينة. وفر سكانها خلال اجتياح تركيا لقبرص، عندما أصبحت مدينة فاماغوستا تحت السيطرة التركية، وظلت مهجورة منذ ذلك الحين.

(ي ح)