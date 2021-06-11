وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس: "لم نوجه أبدًا أي رسائل تفيد بأننا مستعدون للموافقة على امتلاك تركيا منظومات إس-400... أكرر أن هذا الأمر غير متطابق مع صفة تركيا كحليف في الناتو".

وتابع برايس: "منظومات إس-400 الروسية غير متطابقة مع المعدات العسكرية للناتو وهي تهدد أمن تكنولوجيا الحلف وتتناقض مع التزامات تركيا كعضو في الناتو. حذّرْنا تركيا ونواصل تحذيرها من أن عليها عدم استلام هذه المنظومات".

وأضاف أن على تركيا أن تفهم بذاتها أن امتلاك هذه الأسلحة يتعارض مع الالتزامات في إطار الحلف.

وسبق أن نقلت بعض وسائل الإعلام، بينها وكالة "بلومبرغ"، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تبحث مع السلطات التركية إمكانية التوصل إلى حل توافقي للخلاف حول "إس-400" قد يتمثل في نشر المنظومات بقاعدة "إنجرليك" حيث ستكون تحت سيطرة الولايات المتحدة.

(د ع)