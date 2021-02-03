واشنطن: لم نتواصل مع إيران ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدمًا في تلك الخطوات الأولية"، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأميركي.

وأضاف: "هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين، ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN، الثلاثاء، أن يتدخل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لـ "عودة منسقة ومتزامنة" لإيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

(ي ح)