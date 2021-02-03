واشنطن: لم نتواصل مع إيران ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها لم تتواصل مع إيران منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس، وذلك في ردّ فاتر على الرسائل الإيرانية.
العالم والشرق الأوسط 2021-02-03T09:47:00 مركز الأخبار

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدمًا في تلك الخطوات الأولية"، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأميركي.

وأضاف: "هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين، ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN، الثلاثاء، أن يتدخل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لـ "عودة منسقة ومتزامنة" لإيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

(ي ح)


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