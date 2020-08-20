وجاءت تصريحات هيل بعد أسبوع من زيارة لبنان في أعقاب الانفجار الذي أودى بحياة نحو 180 شخصًا وأصاب 6 آلاف وترك 300 ألف بلا مأوى ودمر مساحات شاسعة من بيروت مما أدى إلى تفاقم أزمة مالية عميقة.

وقال هيل "إن الشعب اللبناني يرون حكامًا يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية"، وتابع "لقد انتهت تلك الحقبة، لم يعد هناك المزيد من المال لذلك، لقد وصلوا إلى الحضيض وأعتقد أن القيادة عاجلًا أم آجلًا ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير".

وأضاف هيل في مؤتمر صحفي "إذا لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم" وتلا قائمة طويلة بالتغييرات المطلوبة في السياسة بما في ذلك إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإنهاء الفساد المستشري وتحسين الشفافية ومعالجة النظام الكهربائي غير الملائم وإجراء تدقيق للبنك المركزي.

وقال "ما حدث في المرفأ أمر سيئ بما فيه الكفاية لكنه يكشف من نواحٍ كثيرة دلائل على مشكلات أكبر في لبنان، القادة اللبنانيون يتجاهلون مسؤولياتهم... بشأن تلبية احتياجات الناس ويقاومون هذا النوع من الإصلاحات الجذرية والأساسية التي تحتاج إليها البلاد".

وأضاف "لا يمكننا إصلاح ذلك من الخارج، القادة اللبنانيون عليهم التحلي بالإرادة السياسية والالتزام بالقيام بذلك وتلك كانت رسالتي الأساسية".

وردًا على سؤال عن دور "حزب الله" في أي حكومة قادمة قال هيل: "إن واشنطن تعاملت في السابق مع حكومات لبنانية بها أعضاء من حزب الله وإنها ستنظر في الأمر في حالة تكرار ذلك".

وأضاف قائلا "الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بما فيها حزب الله الذي يعتبر اليوم جزءًا كبيرًا من المشكلة".

وفيما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال هيل: "نرحب بحكم إدانة سليم عياش، وهو ناشط معروف في حزب الله، وندعو حكومة لبنان لتسليمه لعدالة المحكمة.

وبالنسبة لمحادثاته في لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، أشار هيل الى أن الولايات المتحدة تحاول منذ سنوات سد ثغرة الاختلافات بين اللبنانيين والإسرائيليين، مشيراً إلى "حصول تقدّم".

(ز ع)