واشنطن: لا نسعى لجولة جديدة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن أميركا لا تسعى لجولة جديدة من المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حالياً".

وأوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة لا تركز اهتمامها على تلك القضية في الوقت الحالي.

أما، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أنه لا يرى مجالاً كبيراً لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بلينكن خلال حديث لبلومبرغ: "حالياً، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدماً"، مشيراً إلى اتفاق عام 2015 المعروف رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".

وفي 4 آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.

وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران، مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

(م ش)