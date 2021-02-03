واشنطن: حصول تركيا على إس ٤٠٠ يقوض تماسك حلف الناتو

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أعرب للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن قلق واشنطن من تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي "ناتو" وفعاليته جراء حصول تركيا على منظومة "إس 400" الصاروخية الدفاعية الروسية.

وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، هاتفيًّا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، عددًا من القضايا في أول اتصال بين تركيا وإدارة بايدن.

وفي وقت سابق، وصف مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سولفان، تركيا بمصدر القلق بالنسبة للولايات المتحدة ودول أوروبا، وذلك في أول هجوم من إدارة الرئيس جو بايدن على تركيا.

(ي ح)