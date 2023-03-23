واشنطن: الطائرات الروسية اخترقت المجال الجوي للتنف 25 مرة

أكد قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويتش، أن الطائرات الحربية الروسية اخترقت المجال الجوي لقاعدة التنف الأميركية في جنوب سوريا 25 مرة هذا الشهر، آخرها، يوم أمس.

وأضاف لشبكة (إن. بي. سي) الأميركية، إن طائرات روسية مسلحة حلقت فوق قاعدة التنف كل يوم تقريباً في آذار "منتهكة بذلك اتفاقاً عمره 4 سنوات بين الولايات المتحدة وروسيا؛ مما يخاطر بالتصعيد".

كما أوضح الجنرال الأميركي، أن الطائرات الروسية تحلق على ارتفاع منخفض فوق الوحدات الأميركية في التنف "وهذا أمر مزعج".

وتابع: "يبدو أن الروس قد تخلوا خلال الأشهر العديدة الماضية عن مبدأ البروتوكولات هذا".

واضاف إن الروس يصرون على بقاء الولايات المتحدة بعيداً عن الوحدات البرية الروسية، "والولايات المتحدة ملتزمة بذلك"، مردفاً "لكن الروس حلقوا مباشرة فوق القوات الأميركية الموجودة على الأرض في جنوب سوريا"، وهو ما وصفه بأنه "استفزازي".

واعتبر أن اتخاذ الروس موقفاً "أكثر عدوانية" يأتي في توقيت غريب، وقد يكون من أجل الضغط على الوجود العسكري الأميركي في سوريا.

(م ش)