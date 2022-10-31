واشنطن وسول تبدآن أكبر مناورات جوية عسكرية مشتركة

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الإثنين، أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية، حسب "رويترز".

وفي بيان الأسبوع الماضي، قالت القوات الجوية الأميركية إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة، وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية.

وأضافت إن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

وأدانت كوريا الشمالية التدريبات المشتركة باعتبارها تدريباً على "الغزو وإثباتاً للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسول".

وأطلقت كوريا الشمالية، الجمعة، صاروخين بالستيين قصيري المدى، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونغ يانغ.

وتقول واشنطن وسول إن مثل هذا التدريب ضروري لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية والتي نفذت عدداً قياسياً من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام، وأجرت استعدادات لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

(م ش)