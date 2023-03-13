واشنطن وسول تبدآن أكبر مناورات عسكرية بينهما وبيونغ يانغ ترد

تزامناً مع إعلان كوريا الشمالية اختباراً لصواريخ كروز تطلق من غواصات، بدأ الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي، اليوم الإثنين، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ سنوات طويلة، والتي تشمل محاكاة حاسوبية أطلق عليها "فريدم شيلد23" أو (درع الحرية 23) والعديد من التدريبات الميدانية المشتركة، والتي سميت مجتمعة باسم "واريور شيلد إف تي إكس" أو (درع المحارب إف تي إكس)، حسب ما نقلت شبكة العربية.

وقال الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي في وقت سابق، إن المحاكاة الحاسوبية؛ تهدف "لتعزيز قدرات الدفاع والاستجابة للحلفاء وسط التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية، والبيئات الأمنية المتغيرة الأخرى".

كما أضافا إن "المناورات الميدانية ستعود أيضاً لمستوى أكبر مناورات ميدانية سابقة، والتي أطلق عليها (فول إيغل) ونظمت آخر مرة في عام 2018".

وذكر بيان عسكري أميركي، صدر مؤخراً، أن المناورات الميدانية؛ تهدف إلى زيادة تعزيز "التعاون بين الجيشين من خلال العمليات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية والخاصة، وتحسين التكتيكات والتقنيات والإجراءات".

من جهتها، قالت كوريا الشمالية في وسائل إعلام رسمية، إن إطلاقها صاروخي كروز من غواصة قبالة ساحلها الشرقي أظهر "عزمها على الرد بقوة ساحقة على المناورات العسكرية المكثفة من قبل الإمبرياليين الأميركيين وقوات كوريا الجنوبية العميلة"، على حد تعبيرها.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الصاروخ بأنه "سلاح استراتيجي"، وقالت إن إطلاقه يؤكد "الموقف العملي لردع الحرب النووية في البلاد"، وأن كوريا الشمالية تعتزم "تسليح صواريخ كروز برؤوس نووية".

يأتي ذلك في احتجاج واضح على المناورات التي تعتبرها بيونغ يانغ "تدريباً على الغزو".

(د ع)