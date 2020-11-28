واشنطن ولندن تدينان أحداث ذي قار: عنف غير مبرر

وقالت السفارة في بيان لها، "تدين الولايات المتحدة أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية، محافظة ذي قار اليوم".

وأضافت، أنه "لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية، تنضم الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين، وأن تقوم الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير".

ومع ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا أمس جنوب العراق، إثر اشتباكات وقعت في مدينة الناصرية، دان السفير البريطاني، ستيفن هيكي، العنف ضد المتظاهرين سواء في الناصرية أو في المدن الأخرى.

وقال في تصريحات، السبت، "ليس هنالك أي مبرر لمثل هذا القتل اللامسؤول".

(ي ح)