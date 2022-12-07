واشنطن توافق على صفقة لبيع سول 18 مروحية

أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس أنها وافقت على بيع كوريا الجنوبية 18 طائرة مروحية نقل من طراز شينوك74-إف، وأعتدة عسكرية أخرى في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وقالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، إن "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة جمهورية كوريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرات النقل الثقيل لجيشها".

وأضافت أن هذه المروحيات ستستخدم بشكل خاص في مهام "الإجلاء الطبي والإنقاذ والهبوط بالمظلات والإغاثة من الكوارث الطبيعية".

وحصلت هذه الصفقة على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الأميركية، وقد أبلغ البنتاغون الكونغرس بشأنها، الثلاثاء.

(م ش)