واشنطن تؤكد رفضها للهجوم الذي تعدّ له الوفاق وتركيا

ودعت إلى احترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلةً "نحض الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات بشكل عاجل".

كما قالت في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إنه يجب البناء على التقدم الذي حققته المحادثات العسكرية الليبية الجارية، مضيفةً "أبلغنا السراج برفضنا للهجوم الذي تحضّر له حكومة الوفاق والأتراك".

هذا وكانت الخارجية أوضحت في بيان سابق، الجمعة، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين وزارة الخارجية الأميركية وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك "الميليشيات" في البلاد.

في حين عدّت أن "انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة وضرورة لمعالجة قضية "الميليشيات" في الشرق والغرب الليبي".

ويذكر أنه على مدى الأسابيع الماضية، كررت الإدارة الأميركية تأكيدها على ضرورة وقف النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين والقرارات الأممية، فضلاً عن وقف التدخلات الخارجية.

وكان الوضع الميداني تصاعد في العاصمة طرابلس ومحيطها، مع تقدم قوات الوفاق المدعومة من أنقرة باتجاه بعض المناطق التي كان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر يسيطر عليها.

(ش ع)