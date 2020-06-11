واشنطن تؤكد دعمها إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

كما شددت على ضرورة وقف إقحام المرتزقة الأجانب في الصراع، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى العملية السياسية التفاوضية من أجل التوصل إلى حل.

إلى ذلك، كررت الموقف الذي كان أعلن عنه سابقا وزير الخارجية، مايك بومبيو، مشددة على أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية.

وكان بومبيو، دعا أمس الأربعاء، الأطراف الليبية للعودة للتفاوض بنوايا حسنة، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار. وقال في مؤتمر صحافي "موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جداً".

)ي ح)