واشنطن تتوعد طهران بعد تهديد قاعدة أمريكية

وأكد سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يأخذ على محمل الجد التهديد الذي تشكله إيران على الأفراد والموظفين والمنشآت بشكل خاص والمصالح الأميركية في المنطقة وفي الولايات المتحدة بشكل عام.

وصرح خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" مساء أمس "سنتخذ تدابير لضمان دفاعنا وحمايتنا، وتحقيقًا لهذه الغاية يجب أن نوضح لإيران الثمن الباهظ الذي ينتظرها إذا دخلت في مثل هذا المسار".

ويذكر أن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية كانوا قد أشاروا في وقت سابق، أمس، إلى أن إيران وجهت تهديدات ضد قاعدة فورت ماكنير العسكرية في العاصمة الأميركية، وضد نائب رئيس أركان الجيش، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

هذا وأوضح المسؤولان أن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني ناقش شن "هجمات على غرار المدمرة يو إس إس كول"، ضد قاعدة فورت ماكنير العسكرية، إشارة إلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في أكتوبر 2000 عندما توقف قارب صغير إلى جانب المدمرة الأميركية في اليمن في ميناء عدن، وقتل في الهجوم 17 بحارًا.

وفي السياق ذاته، كشفت المخابرات أيضًا عن تهديدات بقتل الجنرال جوزيف مارتن وخطط للتسلل ومراقبة قاعدة فورت ماكنير- مقر إقامة الجنرال مارتن وإحدى أقدم القواعد في الولايات المتحدة- وفقًا للمسؤولين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

(ش ي)