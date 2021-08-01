واشنطن تتوعد إيران برد مناسب وقريب بعد الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان: "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانتنا القوية للهجوم على Mercer Street، وهي سفينة تجارية كانت تمر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية".

وأضاف: "مع مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة بأن إيران نفذت هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع بلينكن بالقول: "لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يتبع نمطا من الهجمات والسلوك العدواني. وتهدد هذه الأفعال حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية، وحياة من كانوا على متن السفن المعنية".

واختتم وزير الخارجية الأمريكي بيانه قائلا: "نحن نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، والذي سيكون قريبا".

من جانبه، أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب، وقال إن المملكة المتحدة تعتقد أنه من "المرجح للغاية" أن تكون إيران هي من نفذت الهجوم.

(ي ح)