واشنطن تطلق سراح عالم إيراني محتجز منذ عام 2016

ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله "إن العالم أصغري استقل طائرة أقلعت للعودة إلى بلاده هذا الصباح".

وكان أصغري قد اتهم أمام محكمة أمريكية عام 2016 بسرقة أسرار تجارية خلال زيارة أكاديمية إلى أوهايو وبرئ في تشرين الثاني/نوفمبر لكنه بقي مسجوناً لأسباب تتعلق على ما يبدو بقوانين الهجرة.

وأكدت طهران الشهر الماضي أن أصغري، وهو باحث علمي في جامعة شريف التكنولوجية في طهران، التقط فيروس كورونا المستجد خلال فترة احتجازه.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد أعلن الاثنين أن ملف أصغري أغلق في الولايات المتحدة وأنه سيعود على الأرجح إلى البلاد خلال يومين أو ثلاثة أيام.

(م ش