واشنطن تتجه لإعادة العقوبات على إيران وانقلاب مالي يهدد بعودة الإرهاب إلى غرب إفريقيا

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى سعي واشنطن لفرض عقوبات جديدة على طهران، بالإضافة إلى إسقاط واشنطن عقوبة الاعدام عن عضوين من مرتزقة داعش، وإلى التهديد الإرهابي في مالي بعد الانقلاب العسكري.

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تتوجه لإعادة العقوبات ضد إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان منها العقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران، وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "ليس من الواضح كيف ستفرض الولايات المتحدة بدون الدعم الأوروبي على الأمم المتحدة لمعاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تحاول القوى العالمية إنقاذه".

وستطالب إدارة ترامب رسميًّا يوم الخميس، الأمم المتحدة بمعاقبة إيران بعقوبات شديدة لانتهاكها اتفاقية للحد من برنامجها النووي، وهي الصفقة التي انسحبت منها الولايات المتحدة قبل عامين.

وتشكل هذه الدفعة مواجهة جديدة في مجلس الأمن، حيث يقاوم الحلفاء الأوروبيون ما يسمى بعقوبات "snapback" في محاولة أخيرة للحفاظ على اتفاق 2015 المتهالك.

وقال الرئيس ترامب للصحفيين مساء الأربعاء، في واشنطن: "إنه كلف وزير الخارجية مايك بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن بأن جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا ضد إيران والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي ستُعاد".

لكن دبلوماسيين في أوروبا والصين وروسيا - القوى الأخرى التي توسطت في الصفقة خلال إدارة أوباما - شككوا في شرعية الطلب لأن الولايات المتحدة لم تعد جزءًا من الاتفاق النووي.

وقال بومبيو عندما سئل عن الشكوك في أن القوى العالمية الأخرى في مجلس الأمن ستوافق على إعادة فرض عقوبات على المؤسسات المالية والصناعات الإيرانية: "لدينا كل التوقعات بأن كل دولة في العالم ستفي بالتزاماتها".

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "ستكون آليات التنفيذ هي نفس آليات الإنفاذ التي لدينا لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

في الوقت نفسه، تصر الدول الأخرى التي توسطت في الاتفاقية - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي - على أن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض عقوبات دولية على اتفاق لم تعد تعترف به.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة شريكة في خطة العمل الشاملة المشتركة J.C.P.O.A "، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف البيان "لذلك نعتبر أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باللجوء إلى الآليات المخصصة لـ J.C.P.O.A بما في ذلك العقوبات المفاجئة".

وبدون الدعم الأوروبي، ليس من الواضح كيف ستنفذ الولايات المتحدة وحدها عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من أن معظم التجارة العالمية يتم توجيهها من خلال المؤسسات المالية الأمريكية.

وستؤدي العقوبات الجديدة أيضًا إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، متجاوزة رفض مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ويعتقد معظم المحللين أن القوى العالمية وإيران على حد سواء، تحاول تأجيل التحرك إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) لمعرفة ما إذا كان السيد ترامب سيظل في منصبه أو إذا ما كان سيرسم مسار جديد من قبل المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن.

الغارديان: الولايات المتحدة تسقط عقوبة الإعدام عن أعضاء داعش المتهمين بقطع الرؤوس

وبدورها قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "وعدت الولايات المتحدة بأنها لن تطالب بعقوبة الإعدام بحق اثنين من أعضاء داعش البريطانيين المتهمين بالمشاركة في قطع رؤوس الرهائن الغربيين، في محاولة لإقناع المملكة المتحدة بتقديم أدلة حاسمة يمكن استخدامها لمقاضاة عناصر داعش في الولايات المتحدة".

وقال المدعي العام الأمريكي بيل بار، في رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إنه "بالنيابة عن وزارة العدل الأمريكية، فإن الولايات المتحدة، لن تطلب عقوبة الإعدام في أي محاكمات قد تقام ضد أليكسندر كوتي، والشافعي الشيخ".

وكانت المملكة المتحدة قد تحركت في وقت سابق لمشاركة المعلومات الضرورية حول المتهمين، دون ضمان أن تطلب الولايات المتحدة، إعدامهما، لكن تم الطعن بهذا القرار في محكمة بريطانية.

التايمز: يهدد الانقلاب العسكري في مالي بإطلاق العنان للجهاديين في غرب إفريقيا

وبدورها قالت صحيفة التايمز البريطانية: "أثار الانقلاب العسكري في مالي، إدانة دولية وتحذيرات من فوضى جديدة للدولة الواقعة في قلب المعركة ضد التهديد الجهادي المتزايد في منطقة الساحل، وكما أن هذه الاضطرابات ستهدد استقرار حليف غربي رئيسي في قلب منطقة تشهد عمليات من قبل جماعات جهادية إرهابية".

وانضمت أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى الدعوات الإقليمية للإفراج الفوري عن الرئيس كيتا (75 عامًا) الذي اعتقل تحت تهديد السلاح وأجبر على الاستقالة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وظهر الجنود الذين أطاحوا به، على شاشة التلفزيون ووعدوا بإجراء انتخابات بـ "وقت معقول" وإعادة البلاد إلى "عظمتها السابقة".

(م ش)