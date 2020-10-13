واشنطن تطالب تركيا بوقف استفزازاتها المتعمدة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس في بيان "نطالب تركيا بوقف هذا الاستفزاز المتعمد والبدء فوراً بمباحثات تمهيدية مع اليونان".

إلى ذلك صرح متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" في مياه الجرف القاري لليونان، فيما طالبت ألمانيا أنقرة بالكف عن "الاستفزاز" في شرق المتوسط.

وقالت اليونان، أمس الاثنين، إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل "تصعيداً كبيراً"، و "تهديداً مباشراً للسلام في المنطقة".

(ي ح)