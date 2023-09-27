واشنطن تطالب طهران باتخاذ خطوات تفسح المجال للدبلوماسية

قالت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أمس، إنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات "لخفض التصعيد" بشأن برنامجها النووي إذا أرادت إفساح المجال للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإن أولى هذه الخطوات هي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب وكالة رويترز.

واضاف ميلر "يجب على إيران أن تتخذ خطوات لخفض التصعيد إذا كانت تريد تهدئة التوتر وإفساح المجال للدبلوماسية".

وتابع "في الأسابيع القليلة الماضية فقط، رأينا أن إيران تتخذ خطوات لتقويض قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعملها. لذلك إذا كانت إيران جادة حقاً في اتخاذ خطوات لخفض التصعيد، فإن أول شيء يمكنها أن تفعله هو التعاون مع الوكالة".

وقال ميلر إن الخطوات التي كان يتحدث عنها كتمهيد محتمل لاستئناف المحادثات الأميركية الإيرانية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

إلا أنه عندما سئل عما إذا كان يقول إن على إيران أن تتخذ كل هذه الخطوات التي تطالب بها الولايات المتحدة قبل أن توافق واشنطن على إجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع طهران، أجاب "أنا لا أقول ذلك".

(م ش)