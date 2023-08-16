واشنطن تطالب طهران بالتوقف عن بيع المسيّرات لموسكو

تناولت الصحف والوكالات العالمية اليوم، سعي واشنطن وطهران إلى تهدئة التوترات فيما بينها ومساعٍ أميركية تركية أوكرانية للبحث عن ممرات حبوب بديلة.

الولايات المتحدة تطلب من إيران التوقف عن بيع المسيّرات لروسيا

تضغط الولايات المتحدة على إيران لوقف بيع الطائرات المسلحة بدون طيار إلى روسيا كجزء من المناقشات حول "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران لتهدئة التوترات واحتواء أزمة نووية طويلة الأمد، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

أثارت إدارة بايدن القضية مع طهران في محادثات غير مباشرة في قطر وعمان هذا العام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال المصدران إن المناقشات جرت إلى جانب مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أدت إلى نقل طهران أربعة مواطنين إيرانيين أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات، فإن الولايات المتحدة تريد من إيران التوقف عن إمداد روسيا بالطائرات بدون طيار، التي تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع غيار الطائرات بدون طيار.

الولايات المتحدة تبحث مع تركيا وأوكرانيا عن ممرات بديلة لتصدير الحبوب

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع تركيا وأوكرانيا وجيران كييف لزيادة استخدام الطرق البديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الخطة التي تدعمها واشنطن تنص على زيادة قدرة أوكرانيا بحلول تشرين الأول لتصدير 4 ملايين طن من الحبوب شهرياً عبر نهر الدانوب.

وسيتم وفقاً للصحيفة، إرسال معظم الحبوب عن طريق نهر الدانوب، وعبر البحر الأسود إلى الموانئ القريبة من رومانيا، وبعد ذلك سيتم شحن المنتجات إلى وجهات أخرى.

مشتريات الصين من النفط الإيراني تسجل أعلى مستوى في 10 سنوات

أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية بأن الصين تستورد النفط الإيراني الخاضع للعقوبات بأعلى وتيرة منذ عقد على الأقل، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار عالمياً إلى زيادة جاذبية الخام مخفض السعر، حسب شركة تحليل البيانات "كبلر".

ولفتت الوكالة إلى أن إيران تكثّف صادرات النفط العام الحالي بعدما تحسّن موقفها الجيوسياسي نسبياً، وتتجه غالبية شحناتها إلى الصين. كما أن التساهل في تحقيقات بكين حول واردات مزيج البيوتمين، والتي تُخلط مع الخام الإيراني أحياناً، يُسرع أيضاً من مرور الشحنات عبر الجمارك، حسب متعاملين منخرطين بالسوق.

من المتوقع وصول واردات الصين (أكبر دولة مستوردة للنفط) من الخام الإيراني إلى 1.5 مليون برميل يومياً تقريباً خلال الشهر الجاري، حسب تقديرات "كبلر"، ويقارن ذلك بمتوسط 917 ألف برميل يومياً خلال أول سبعة شهور من السنة الحالية، وسيصبح هذا الرقم الأعلى في بيانات "كبلر" المسجلة منذ 2013.

(م ش)