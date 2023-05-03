واشنطن تستهدف مرتزقاً كبيراً في القاعدة بمنطقة خاضعة للاحتلال التركي

أفاد بيان يوم الأربعاء بأن القيادة المركزية الأميركية استهدفت مرتزقاً كبيراً في القاعدة بضربة في شمال غرب سوريا.

وأضاف البيان: "في الساعة 11.42 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 3 أيار، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في القاعدة".

وقالت القيادة المركزية إنها ستقدم المزيد من المعلومات "عندما تكون تفاصيل العملية متاحة".

وقال سكان المنطقة التي تتكون في الغالب من سهول جبلية، تتناثر فيها الشجيرات والصخور، لرويترز إنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات بدت وكأنها ضربات جوية.

ويسيطر مرتزقة هيئة تحرير الشام، التابعة لدولة الاحتلال التركي، على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال غرب سوريا.

وكان قد أفاد المرصد السوري اليوم بأن دوي انفجارات سمع في بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ناجمة عن استهداف مزرعة دواجن في البلدة بعدة صواريخ، تزامناً مع تحليق طائرة مسيّرة مذخرة تابعة لـ "التحالف الدولي" في الأجواء، ما أدى إلى مقتل شخص مجهول الهوية.

(م ش)