واشنطن تستدعي وزير الدفاع الإسرائيلي على خلفية تصريحات نتنياهو

وقال الموقع إن تحرك واشنطن جاء، خشية أن "يقوم نتنياهو بالتحرك عسكرياً ضد إيران لتحسين وضعه السياسي".

وفي وقتٍ سابق، علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول إمكانية "الاحتكاك" مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إيران.

ووفق ما نقلته قناة "كان" الرسمية، قال غانتس: "الولايات المتحدة كانت وستظل الحليف الأهم لإسرائيل في الحفاظ على أمنها وتفوقها الأمني في المنطقة".

وأضاف: "إذا كانت هناك خلافات، فسيتم حلها عبر الخطاب المباشر في غرف مغلقة وليس خطاب تحدي يمكن أن يضر بالأمن الإسرائيلي".

وكان نتنياهو، قد صرح بأن إسرائيل ستبذل كل ما بوسعها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، حتى وإن كان ذلك يعني الاحتكاك مع الولايات المتحدة.

(ع م)