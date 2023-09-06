واشنطن تستبعد حالياً أي انفراجة وشيكة في التطبيع بين السعودية وإسرائيل

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في إفادة صحفية، إن "مبعوث الإدارة الأميركية للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، انضما إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الموجود حالياً في الرياض".

وتعليقاً منه على مكالمتين هاتفيتين أجراهما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما إذا كانت تلك المكالمات تعني أن الخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل "وشيكة"، قال سوليفان إنه "لا يتوقع أي إعلانات وشيكة في الفترة المقبلة بشأن التطبيع بين الدولتين".

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قبيل الانتخابات الأميركية.

(م ش)