واشنطن تسعى جاهدةً للتطبيع بين الرياض وتل أبيب كما تخطط لردع موسكو وطهران

تناولت الصحف والمواقع العالمية تحركات واشنطن الحثيثة في الشرق والعالم حيث تسعى للتطبيع بين السعودية وإسرائيل كما تخطط لردع روسيا وإيران وتقترب من الهند.

مسؤول أميركي رفيع في السعودية لدفع التطبيع مع إسرائيل

أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن مسؤولاً أميركياً رفيعاً يزور السعودية للدفع بجهود الولايات المتحدة لإبرام صفقة تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

ونقل الموقع الأميركي عن مصدر لم يكشف عن هويته، أن كبير مستشاري الرئيس، جو بايدن، للطاقة والبنية التحتية، آموس هوكستين، يتواجد في السعودية لمناقشة الصفقة التي تشمل طلب الرياض ببرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم.

وتمثل هذه القضية أصعب القضايا وأكثرها حساسية في المفاوضات بين الولايات المتحدة والسعودية وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب المصدر.

وذكر الموقع أن أي صفقة أميركية سعودية لتطوير العلاقات سيكون لها مكون اقتصادي رئيسي.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن مثل هذه الصفقة تجعل الرياض أقرب إليها عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع الصين.

الولايات المتحدة تخطط لردع إيران وسط التوترات مع روسيا في الشرق الأوسط

إن تكامل الدفاع الجوي والصاروخي الإقليمي، واستخدام فرقة عمل جديدة للطائرات المسيّرة، والتعامل مع سلوك روسيا وردع إيران، كلها أهداف رئيسة للقوات الجوية الأميركية والقيادة المركزية هذه الأيام في الشرق الأوسط، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل في المنطقة للتعامل مع التحديات، مثل تصرفات روسيا في سوريا وردع التهديدات الإيرانية.

وتتواجد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ عقود، لكن دورها غالباً ما يتغير. في الآونة الأخيرة، كان هناك سلوك "غير مهني" من جانب روسيا في سوريا بالإضافة إلى تهديدات إيرانية ضد القوات الأميركية. يستخدم وكلاء إيران الصواريخ والطائرات بدون طيار، كما تشير التقارير الأخيرة إلى أنهم سيتحولون إلى استخدام الأجهزة المتفجرة.

الولايات المتحدة تمد البساط الأحمر لمودي

وتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن خطب ود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ليس أمراً جديداً، ولكن الرئيس الأميركي جو بايدن نقل الاحتفاء بمودي إلى مرحلة جديدة، حيث سينضم مودي الخميس إلى عدد من رجال الدولة المختارين، مثل ونستون تشرشل ونيلسون مانديلا قبلهن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس.

وتقول الصحيفة إن سر هذه الحفاوة لا علاقة لها بسياسات مودي، ولكنه يتصل اتصالاً وثيقاً بالموقع الجغرافي للهند. فلا توجد هناك دولة أخرى لديها الحجم أو القدرة على العمل كقوة موازنة للصين.

ودعا ذلك كورت كامبل، مستشار بايدن في آسيا، إلى وصف العلاقة بين الولايات المتحدة والهند بأنها أهم علاقة ثنائية لأميركا.

(م ش)